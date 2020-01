E’ arrivato il momento dei saluti tra il Manchester United e Ashley Young, l’ormai ex capitano dei Red Devils sosterrà oggi le visite mediche con l’Inter, cominciando una nuova avventura in Italia.

Solskjaer lo ha salutato oggi in conferenza stampa, non apparendo particolarmente affranto per questa cessione: “in estate avrà 35 anni e se qualcuno altrove gli offre due anni di contratto, penso spetti a lui decidere, noi eravamo pronti a fargli questo tipo di proposta. E’ stato utile alla causa, un buon capitano, ha vinto dei trofei ma ci sono dei giocatori che stanno emergendo e visto che Ashley aveva in testa di andare via, perché non ora. Maguire nuovo capitano? Tutto in lui mi dice che è un leader, sarà lui a indossare la fascia“.

Valuta questo articolo