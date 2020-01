Solo otto presenze stagionali, un bottino magrissimo che nel prossimo mese Paul Pogba non incrementerà.

Il centrocampista francese è stato operato oggi alla caviglia e rimarrà ai box per i prossimi 30 giorni, nei quali proverà a rimettersi in forma per la fase finale della stagione. Una perdita pesante per il Manchester United, costretto a fare a meno dell’ex Juventus in una fase delicata in cui le caratteristiche di Pogba avrebbero fatto davvero comodo a Solskjaer.

