Patrice Evra non ha usato mezzi termini nel consigliare a Paul Pogba di lasciare il Manchester United, club in cui appare ogni giorno di più come un separato in casa.

Tra infortuni e ricadute il francese ha giocato pochissimo quest’anno, una situazione che lo ha spinto sempre più ai margini della squadra di Solskjaer. Interrogato sulla vicenda del connazionale, Evra ha espresso il proprio parere ai microfoni di Sky Sports UK: “c’era una grande partita tra Manchester United e Liverpool, ma si parlava più di Mourinho e Pogba. È offensivo per due squadre così importanti che al termine di una partita si parli solamente di un calciatore e di un allenatore. Per questo credo che per Paul sia arrivato il momento di lasciare Manchester”.

