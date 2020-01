La sconfitta incassata dal Manchester United nel turno infrasettimanale di Premier ha mandato su tutte le furie Rio Ferdinand, inorridito dallo 0-2 incassato dai ‘Red Devils‘ a Old Trafford al cospetto del Burnley.

Presente negli studi di BT Sport, l’ex colonna difensiva inglese non le ha mandate a dire al suo vecchio club: “è imbarazzante vedere tutto questo. Lo United è indifendibile, i tifosi sono usciti dal campo dopo 85 minuti. Chi dirige il club deve intervenire, apportare modifiche e fare qualcosa. I ragazzi delle scuole di tutto il Paese non indosseranno le magliette del Man United e non vorranno più venire qui a vedere questo club. Nessuno sta gettando le basi per il futuro. Non vedo un percorso. Negli ultimi sette anni è stato speso molto denaro e dove è arrivata la società dopo questi investimenti? Da nessuna parte”.

Dure le parole anche nei confronti di Maguire: “in quanto capitano Maguire dovrebbe mostrare carattere. Era in un’ottima posizione rispetto a Wood sul primo gol, ma non lo ha anticipato. Un difensore non può restare così lontano dall’avversario. Lo United è considerato come uno dei grandi club al mondo, ma non vogliamo fare la fine del Liverpool… Ci hanno messo trent’anni per arrivare dove sono adesso. Non possiamo davvero permettercelo”.

