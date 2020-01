Macchina da gol, ma non su rigore. Il Manchester City continua a fare i conti con un problema di non poco conto, ovvero gli errori dal dischetto.

L’ultimo porta la firma di Gabriel Jesus, presentatosi sul dischetto nel match contro lo Sheffield senza riuscire a segnare. Una maledizione che Pep Guardiola ha intenzione di esorcizzare con una soluzione curiosa: “sono preoccupato, devo pensarci bene. A determinati livelli i calci di rigore sono importanti e fanno la differenza nella maggior parte dei casi. Devo decidere chi sarà il prossimo rigorista. Ederson in questo senso è il migliore che abbiamo, credetemi. Non perde mai la calma, non gli va il sangue al cervello, quindi potrebbe tirarli lui“.

