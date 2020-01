Pep Guardiola manda un messaggio a Joao Cancelo, esterno portoghese che non riesce a trovare spazio e minuti nel Manchester City.

L’allenatore catalano è stato chiaro con il proprio giocatore dopo il match vinto contro l’Everton, sottolineando come il futuro dipenda da se stesso: “quando gioca, lo fa bene. Ha qualità. Deve decidere lui se rimanere con noi oppure no. Questo è un Paese libero e ognuno può decidere cosa fare della propria vita“. Arrivato in Inghilterra nell’ambito dello scambio con la Juventus che ha coinvolto anche Danilo, Cancelo potrebbe dunque lasciare dopo sei mesi Manchester, tornando a Valencia: club che farebbe carte false per riabbracciarlo.

