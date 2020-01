La scorsa estate si era diffusa la voce di un possibile matrimonio tra la Juventus e Pep Guardiola, indiscrezioni cancellate poi dall’annuncio della firma di Sarri con il club bianconero.

In questi giorni si sono rincorse invece altre voci, relative all’addio dell’allenatore catalano al Manchester City da consumarsi al termine della stagione, ma anche qui l’ex Barça ha negato: “anche se andasse male e non ci qualificassimo per la prossima Champions, non me ne andrò. L’ho detto tante volte, a meno che non sia la società a esonerarmi, resterò qui al 100% anche la prossima stagione. Non lo dico perché abbiamo vinto le ultime due partite o perché da qualche mese stiamo giocando meglio. Mi piace e mi diverte lavorare qui. Per un allenatore ci sono momenti belli e brutti, nessuno vince sempre, quello che conta è cosa si può fare in futuro e come si può migliorare. Il Liverpool? Hanno vinto 20 partite su 21, meglio concentrarsi su quello che possiamo fare da qui alla fine in campionato e nelle altre competizioni“.

