Da qualche giorno non si fa altro che parlare del futuro di Valentino Rossi. La Yamaha ha deciso di anticipare tutti e chiudere le negoziazioni di mercato, bloccando per le stagioni 2021 e 2022 i due giovanissimi Vinales e Quartararo.

Rimane dunque fuori il Dottore, al quale però sono stati assicurati moto e contratto factory nel caso in cui decidesse di continuare a gareggiare. Valentino Rossi ha preferito non prendere una decisione affrettanta, prendendosi il tempo necessario per raccogliere tutti i dati utili per scegliere quale sarà il suo futuro.

“Non si è lasciato condizionare da tempi troppo stretti per fare delle scelte importanti nel suo caso, perché sono gli ultimi anni in cui corre. E’ sereno e va avanti per la sua strada, che è quella di un grande lavoratore“, ha dichiarato Mamma Stefania a Virgilio Sport.

“Due figli nella stessa squadra? L’ho letto anche io… Se capita… Ma non è il momento, quando sarà ottobre o novembre ne riparliamo. Adesso dobbiamo essere concentrati su questa stagione, che è molto importante e nella quale ci sono grandi novità“, ha concluso Stefania Palma, madre di Valentino Rossi e Luca Marini.

