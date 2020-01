Serata tristissima per il calcio italiano ed in particolar modo per la Juventus: il club bianconero ha infatti comunicato sul suo sito ufficiale la scomparsa di Pietro Anastasi, ex calciatore, vincitore di tre scudetti in bianconero.

“Oggi è un giorno triste per tutta la Juventus, per il calcio italiano e per tutti coloro che lo hanno conosciuto. Pietro Anastasi ci ha lasciato all’età di 71 anni’‘, questa la breve nota della Juventus.

Valuta questo articolo