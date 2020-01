Luca Marini sogna un futuro in MotoGp, nonostante i discorsi legati alla stagione 2021 siano ormai ben definiti per quasi tutte le scuderie. Eppure, dopo una buona stagione 2020, nella quale riscattare la prova opaca dello scorso Motomondiale, non sarebbe da escudere un salto nella classe regina in stile Alex Marquez. Anche qui potrebbe esserci lo zampino di un fratello, Valentino Rossi, in una suggestiva ipotesi che vedrebbe entrambi in Petronas.

Luca Marini per ora non accantona del tutto l’ipotesi, ma non vuole lasciarsi distrarre: “se vedessimo la realtà dei fatti, per la MotoGP ormai è quasi tutto finito. Nelle prime gare si definiranno tutti gli altri contratti, quindi posti ne rimarranno pochi, anche perché ormai il ricambio generazionale c’è stato. Sono pochi i veterani che sono rimasti in MotoGP, ma è bello dare spazio ai giovani. Io devo rimanere concentrato su questa stagione e cercare di ottenere dei bei risultati, perché alla fine qualche spiraglio rimane sempre aperto fino alla fine dell’anno, come abbiamo visto per esempio con Alex Marquez, che vincendo il Mondiale ha avuto l’opportunità di andare nel team ufficiale Honda. Quindi non è mai detto e bisogna prima finire bene qua in Moto2.

Correre con Valentino Rossi? Me lo stanno dicendo tutti, ma mi sembra impossibile. C’è Franco Morbidelli che sta facendo paura in MotoGP. Forse viene solo un po’ messo in ombra dalle prestazioni di Quartararo, ma secondo me una stagione come la sua è stata più che positiva e quest’anno vedrete che sarà ancora molto più forte“.

