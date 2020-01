Nonostante la stagione del Liverpool rasenti la perfezione, con un solo pareggio e tutte vittorie in Premier League, i Reds restano vigili sul mercato per migliorare il centrocampo.

I campioni del mondo hanno messo gli occhi su Fabian Ruiz, giocatore di proprietà del Napoli che sta vivendo attualmente un periodo non felicissimo. De Laurentiis però non è un tipo facile con cui trattare, per questo motivo il Liverpool potrebbe rivolgersi altrove per trovare il proprio uomo. Sul taccuino dei Reds c’è anche Isco, per il quale sarebbe già pronta un’offerta di 56 milioni di euro. Florentino Perez valuta il 27enne però almeno 70 milioni, dunque ci sarà da lavorare per ridurre il gap.

