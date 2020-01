Le immagini che arrivano dall’Australia sono a dir poco desolanti. Gli incendi che stanno falcidiando il Paese da diversi giorni hanno lasciato una scia di morte e distruzione che è costata la vita a 25 persone, oltre che ad un numero indefinito di animali e diversi milioni di ettari di flora. Dei paesaggi rigogliosi più volte ammirati in foto o in tv non è rimasto nulla, se non una scia di cenere e fiamme che continuano imperterrite il loro cammino (per gli ultimi aggiornamenti consultate Meteoweb).

Tale situazione ha scosso il mondo intero e la macchina della solidarietà si è subito messa in moto. A proposito di macchine, il campione del mondo di Formula 1 non poteva restare a guardare. Lewis Hamilton, che nelle prossime settimane sarà al via del primo Gp del 2020 proprio a Melbourne, è subito sceso in campo in prima linea donando 500.000 dollari in aiuto ed invitando chiunque ne avesse i mezzi economici a fare altrettanto.

Il pilota britannico, da sempre impegnato in materia di ecosostenibilità ed ecologia, ha postato un video che raffigura un koala salvato dalle fiamme, aggiungendo questo messaggio: “mi spacca il cuore vedere la devastazione e i danni che gli incendi stanno arrecando a persone e animali nel Paese. Ho deciso di devolvere 500.000 dollari per sostenere chi è impegnato a salvaguardarli. Se non l’avete già fatto, e potete, contribuite anche voi“.

