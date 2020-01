La stagione 2020 di Formula 1 è sempre più vicina ed i piloti si preparano, tra momenti di relax ed intensi allenamenti, per arrivare in splendida forma all’esordio. Occhi puntatissimi su Lewis Hamilton che cercherà di raggiungere il record di 7 titoli Mondiali di Michael Schumacher.

Il britannico sembra non sentire l’avanzare dell’età e nonostante i suoi 35 anni è ancora in splendida forma per lottare con i giovanissimi. Ed è proprio di questioni di… età che il britannico ha parlato in un’intervista a GQ Hype: “devo iniziare a pagare Kimi (Raikkonen, ndr) per farlo continuare a correre, non voglio essere il più vecchio in griglia. Per fortuna, credo che proseguirà la sua carriera ancora per un bel pò. Io comunque non mi sento affatto vecchio, anzi sono più giovane ed in forma che mai. Ora riesco a far funzionare tutto a meraviglia grazie all’esperienza che ho acquisito. Non sono d’accordo con il fatto che andando avanti con l’età sia più difficile restare in forma fisicamente, anche se in futuro prima o poi questa capacità si ridurrà. Adoro ciò che faccio perchè vieni sfidato costantemente. Lo scorso anno avevo appena vinto il campionato eppure avevo già preso un appuntamento con il mio ingegnere Bono per capire dove migliorarmi. Nel 2019 ci sono stati alcuni alti e bassi, ma voglio ottenere di più specialmente in qualifica ed estrarre qualcosa di più dalle gomme. Tutti i giovani che stanno arrivando sono molto vogliosi di vincere e dunque sarò costretto a lavorare maggiormente”.

