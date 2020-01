E’ iniziata oggi la 20ª giornata di Serie A e l’anticipo del sabato pomeriggio ha regalato spettacolo puro con la Lazio in campo che ha letteralmente asfaltato la Sampdoria. Davanti al pubblico laziale, all’Olimpico, la Lazio ha conquistato la sua 11ª vittoria consecutiva, con una fantastica tripletta di Immobil, accompagnata dalle reti di Bastos e Caicedo.

Con questa vittoria, dunque, la Lazio dunque inizia a fare davvero paura e sale a quota 45 punti, a -3 dalla Juventus e -1 dall’Inter. Ancora una prestazione eccezionale per Immobile, che sale a 23 gol in campionato, confermando il suo primo posto in solitaria nella classifica marcatori e la sua stagione d’oro.

Valuta questo articolo