Dopo il ko della settimana scorsa contro l’Inter, il Napoli di Gattuso non riesce ad uscire da una crisi profonda, che dura ormai da troppo tempo. Dopo l’addio di Ancelotti i risultati continuano a non arrivare per il club partenopeo che oggi ha ceduto alla Lazio a causa di un clamoroso errore del portiere Ospina.

Dopo un match equilibrato, a reti inviolate fino all’81’, Immobile, grazie ad un erroraccio di Ospina ha cambiato le sorti della partita, segnando al Napoli il gol del vantaggio e della vittoria. Ospina, nel tentativo di dribblare il numero 17 della Lazio, si è fatto rubare il pallone da Immobile, che ha subito approfittato della situazione per andare a segno con un preziosissimo gol, il suo 20° nella stagione 2019-20.

Suicidio del Napoli dunque, mentre la Lazio, nella settimana in cui festeggia i 120 anni del club conquista la decima vittoria consecutiva, portandosi a tre punti da Inter e Juventus.

