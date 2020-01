Decima vittoria di fila per la Lazio che, superando il Napoli 1-0 all’Olimpico continua a scalare la classifica, portandosi momentaneamente a tre punti da Inter e Juve con le stesse gare giocate (i biancocelesti devono recuperare il match con il Verona).

A far discutere non è il successo degli uomini di Inzaghi, bensì l’autore della rete dell’1-0, con il dubbio se assegnarlo a Immobile oppure dare autorete a Di Lorenzo. La Lega Serie A ha subito risolto l’intricata vicenda, con una norma speciale che parla chiaro: ‘Non sono considerati autogol i tentativi di allontanare il pallone qualora avvengano a portiere palesemente battuto‘. Gol dunque di Immobile, per la gioia di tutti i fantallenatori che hanno la fortuna di averlo schierato.

Valuta questo articolo