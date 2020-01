Australian Open, Timea Babos e Kiki Mladenovic hanno vinto il torneo di doppio femminile, adesso hanno però un bel problema: chi porterà a casa il trofeo? Sì perchè, come si può evincere dalle foto, si tratta di una bella coppa, di dimensioni generose… però è una sola, le tenniste sono due.

Impossibile dividerla a metà, dunque impossibile che le due tenniste la possano entrambe esporre nella propria bacheca personale. Un po’ anomala come questione, sapendo sopratutto quanto i tennisti ci tengano alla propria bacheca di trofei. Insomma, sdoppiare il trofeo in due più piccoli non dovrebbe essere un problema, come accade ad esempio a Wimbledon con due mini-coppe per i vincitori. Anche gli Australian Open farebbero bene ad adeguarsi alla soluzione utilizzata dagli inglesi…

