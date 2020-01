Le stagioni 2020 a motori si avvicinano sempre più: già questa settimana vivremo le prime emozioni a due ruote con la presentazione ufficiale del Team Ducati, mentre a febbraio arriverà un boom di presentazioni e test sia di MotoGp che di F1. Due sport appassionanti, che attirano tantissimi fan e che, spesso, si ‘mixano’ tra di loro.

Tantissii sono infatti i piloti di MotoGp che amano le auto, così come altrettanti sono i piloti di F1 appassionati delle due ruote. Tra questi c’è Lando Norris, che in particolar modo è un grandissimo fan di Valentino Rossi: il giovane pilota britannico ha avuto modo di incontrare il suo idolo nel weekend di gara del Gp di Gran Bretagna di MotoGp. Non sono mancati diversi omaggi al Dottore: Norris lo ha portato con sè in pista con un casco speciale e, spesso, si è aggirato nel paddock con accessori vari del brand del nove volte campione del mondo.

Adesso, in attesa di tornare a sfrecciare sulla sua McLaren, Norris si è divertito a giocare ai videogames, scegliendo proprio Valentino Rossi per le sue sfide a MotoGp. Qualcosa, però, è andato storto, e Norris ha dovuto fare i conti con un Quartararo ‘kamikaze’. Sui social il britannico ha scherzato e, divertito, ha mostrato al collega francese il suo folle gesto in pista.

“Ciao Fabio, sto giocando a MotoGp, con Valentino, e tu hai fatto questo nell’ultima curva, del giro finale. Mi hai attraversato, la tua moto ha continuato ad andare e boom. Grazie amico, dannazione, guarda“, ha affermato Norris mostrando una scena davvero simpatica accaduta al videogioco.

Valuta questo articolo