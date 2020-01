Il 20 gennaio Marco Simoncelli avrebbe compiuto 33 anni. Nella giornata di ieri sono stati tantissimi i messaggi sui social di piloti, tifosi e addetti ai lavori che hanno voluto ricordare il Sic nel giorno del suo compleanno, poco più di 8 anni dopo la sua tragica morte a Sepang.

In ritardo, ma ne è valsa la pena aspettare, è arrivato il messaggio social di Jorge Lorenzo: seppur tra il maiorchino ed il pilota italiano dai riccioli ribelli non scorresse buon sangue, l’ex campione di MotoGp ha voluto rendere omaggio al suo collega con parole bellissime e commoventi, scritte in italiano.

“Anche se ieri non ce l’ho fatta, oggi voglio ricordare il #Sic. Ora avresti 33 anni, mi hai sempre preso un anno e mezzo. Data la mia natura ultra competitiva, non sono mai stato amico di nessun rivale e se sono sincero io e te il massimo contatto che abbiamo avuto è successo durante i nostri scontri in pista. Sei stato di gran lunga il più coraggioso di noi e sempre mi impressionava il modo in cui riuscivi a ridurre nelle frenate tutto il distacco che, a causa delle tue dimensioni, prendevi nei rettilinei. Non sono uno che piange molto e non ho pianto per molte persone, ma quel 23 ottobre 2011 che ricordaro per sempre, ho pianto per te. Marco Simoncelli, eterno 58. ❤️“, questo il messaggio speciale di Jorge Lorenzo per Simoncelli.

