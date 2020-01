“Purtroppo ho alcuni problemi di salute di cui devo occuparmi e dovrò saltare gli

Australian Open e l’estate australiana. Sono in frantumi, dovrò perdere la mia parte preferita dell’anno, ma prima devo occuparmi di me stesso. Grazie sempre per il supporto continuo che mi date“. Thanasi Kokkinakis, attraverso il suo account Twitter, ha annunciato il forfait relativo all’intera stagione di tornei australiana. Il tennista greco, dopo aver saltato l’ATP Cup, ha rivelato di essere costretto a dare forfait anche agli Australian Open ed alla restante parte della stagione australiana.

