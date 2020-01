Sono passti due giorni dalla tragica morte di Kobe Bryant, in un incidente aereo, ma è ancora difficile riuscire a realizzare quanto accaduto. Il Black Mamba è volato in cielo all’età di 41 anni, insieme alla figlia 13enne Gianna e altre 7 persone. Sui social piovono messaggi per ricordare la stella NBA: per ricordare Bryant, non solo scene dal parquet da gioco, c’è anche chi ha voluto omaggiarlo ricordandolo come campione soprattutto fuori dal campo.

Su Twitter circola infatti un video di un mese fa, che mostra un Bryant soccorritore. Il campione NBA è stato testimone di un brutto maxi incidente stradale a Newport Beach, si è fermato ed è rimasto per dare tutto il suo conforto e aiuto alle persone coinvolte, cercando anche di reindirizzare il traffico, in attesa dell’intervento dei soccorsi.

A month ago in Newport Beach Kobe witnessed a major accident and stayed to comfort victims and redirect traffic until help arrived Mamba Mentality, forever 🕊 #8 #24 pic.twitter.com/wewykSn5J0 — Boosky (@sheabooskyy) January 26, 2020

