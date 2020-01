Kimi Raikkonen sfreccia fra le strade di Montecarlo e, quantomeno per gli appassionati di Formula 1, questa non è una novità. Il pilota finlandese però non indossa la solita tuta dell’Alfa Romeo, bensì è vestito di tutto punto per un appuntamento galante con la moglie Minttu. È questo il tema della pubblicità delle Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia che vede ‘Ice Man’ in un’insolita veste ironica. Arrivato in ritardo all’incontro con la moglie, Raikkonen se la cava con una battuta: “scusa, è la mia prima volta a Montecarlo“. Impossibile non amarlo!

Valuta questo articolo