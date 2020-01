Chi non credeva in Sofia Kenin ad inizio Australian Open, è stato costretto a ricredersi dopo l’exploit della giovane americana. La 21enne ha sconfitto la padrona di casa e numero 1 al mondo Barty in semifinale, guadagnandosi dunque l’accesso alla finale contro la Muguruza.

Nel post partita la Kenin si è tolta qualche sassolino dalla scarpa parlando in conferenza stampa, rivelando come alla vigilia degli Australian Open non fosse calcolata quasi per nulla dai media, mentre adesso la situazione è diametralmente cambiata. Ad inizio conferenza però, la Kenin a sorpresa si è scusata col pubblico di casa: “Vorrei prima di tutto scusarmi con i fan australiani, so che volevano vincesse Barty“. Una battuta tra il serio ed il faceto, per farsi ben volere dal pubblico anche in vista della finale. La giovane Sofia è stata poi interpellata in merito alla scarsità di riflettori puntati verso di lei: “probabilmente è vero che in passato non mi è stata dedicata la giusta attenzione, ma dovevo anche stabilizzarmi ad alti livelli. Ora è accaduto. E mi ritrovo il telefono e i social che esplodono, quasi non riesco più a stargli dietro ma cerco di godermi ogni singolo momento“. La svolta della sua carriera, a detta della stessa Kenin, è stato il successo contro Serena Williams al Roland Garros, successo che le ha dato consapevolezza di poter competere con le prime della classe.

Valuta questo articolo