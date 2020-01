Di sorprese questo Australian Open 2020 ne sta regalando eccome, sia in campo femminile che in parte anche in quello maschile. L’eliminazione di Nadal dal torneo ai quarti di finale fa di certo notizia, ma ciò che sta avvenendo in campo WTA è senz’altro di portata maggiore. La finale per il titolo sarà Muguruza-Kenin, con le due pretendenti al titolo capaci di far fuori in semifinale Halep e Barty… chi l’avrebbe mai detto alla vigilia degli incontri?

Se per la Muguruza si tratta di un grande ritorno al vertice del tennis femminile dopo qualche problema fisico, la sorpresa vera e propria di questa edizione è l’esplosione totale di Sofia Kenin. Si fa infatti un gran parlare della talentuosa Coco Gauff, ma la Kenin di certo non è da meno. Classe ’98, a soli 21 anni si appresta ad entrare in top10 grazie all’exploit in quel di Melbourne, dov’è stata capace di far fuori la numero 1 al mondo Barty di fronte al suo pubblico australiano. Attualmente la Kenin è alla numero 15 del seeding, ma entrerà facilmente tra le prime 10 grazie ai punti conquistati in questi Australian Open.

Si tratta di una tennista nata in Russia, ma naturalizzata americana, la quale sinora non era mai riuscita ad andare oltre i sedicesimi di finale in uno Slam. Un boom di fatto inatteso a questo livello per Sofia, la quale ha però dato già nel 2019 segnali importanti, vincendo ben 3 tornei in campo WTA: Hobart, Mallorca e Guangzhou, oltre a due tornei in doppio a dimostrazione dell’ampio bagaglio tecnico della Kenin. Insomma, da giovane promessa a certezza del tour WTA il passo è breve, la sensazione è che la Kenin continuerà a far parlare di sé per molto, ma molto tempo…

In honor of @SofiaKenin making the #AusOpen final, we bring to you this video of 7-year-old Sofia. We hope you enjoy it as much as we do.pic.twitter.com/gunKt4O9OO — USTA (@usta) January 30, 2020

