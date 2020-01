Kulusevski è approdato questa mattina al JMedical per sottoporsi alle visite mediche dopo l’acquisto del centrocampista dell’Atalanta per 44 milioni di euro. Lo svedese è arrivato a Torino già ieri sera e questa mattina è stato accolto da un caloroso gruppo di tifosi prima di sottoporsi alle visite mediche. Kulusevski, che firmerà un contratto da 2,5 milioni a stagione fino al 2024, più bonus, dovrebbe però restare al Parma fino a fine stagione, per poi iniziare la nuova avventura in bianconero in estate.

