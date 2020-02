Emre Can lascia ufficialmente la Juventus, il club bianconero ha ceduto il centrocampista tedesco per 30 milioni di euro al Borussia Dortmund, come riferito dal club bianconero sul proprio sito.

Quarantacinque partite e due gol per l’ex Liverpool con la società campione d’Italia, un bottino scarno che lo ha spinto a cambiare aria in questa sessione di mercato. Queste le parole di Emre Can dopo il suo passaggio al Borussia: “voglio dire grazie a tutti alla Juventus per il loro supporto. Ai miei compagni di squadra, allo staff e a tutti dietro le quinte. È stato un onore rappresentare questo grande club e porterò i ricordi nel mio cuore. Grazie Mille Forza Juve“.

