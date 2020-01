Dybala prende male la sostituzione, dice qualcosa a Sarri con la mano davanti alla bocca e si siede in panchina scuro in volto. Il calciatore bianconero è stato evidentemente scontento dal cambio a metà secondo tempo di Roma-Juventus, soprattutto alla luce dell’ottima prova offerta in campo.

Nel post gara Maurizio Sarri ha risposto con fredda indifferenza, ma in maniera netta, su quanto accaduto: “Dybala arrabbiato? Non me ne può fregare di meno, la partita stava dicendo questo e io ho agito di conseguenza. Poi se Paulo si arrabbia e fa bene in campo mi va benissimo“.

Valuta questo articolo