Tripletta e pallone a casa per Cristiano Ronaldo, che asfalta il Cagliari e regala alla Juventus la prima vittoria di questo 2020.

Primo tempo complicato per il portoghese, riuscito poi nel secondo tempo a sbloccarsi grazie ad alcuni errori della difesa rossoblù. Felice per i gol ma soprattutto per la vittoria CR7 nel post gara, intervenendo ai microfoni di Sky Sport: “la cosa più importante è la squadra e la squadra ha giocato molto bene. Sicuramente fa piacere segnare, ma la cosa più importante era vincere e mettere pressione all’Inter. Stiamo migliorando partita dopo partita, non solo in difesa ma anche in attacco e a centrocampo. Bisogna migliorare su tutti gli aspetti, non solo su uno. Napoli-Inter? Non so se la vedrò, ma spero sicuramente che l’Inter possa perdere. Noi però dobbiamo pensare a noi stessi”.

Valuta questo articolo