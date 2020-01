Vigilia di Coppa Italia per la Juventus, che domani affronterà all’Allianz Stadium la Roma nei quarti di finale.

Una partita complicata per i bianconeri, che Maurizio Sarri non ha nessuna intenzione di sottovalutare, come ammesso in conferenza stampa: “basta vedere i risultati della Roma in trasferta per capire che si tratta di una partita difficile. Loro segnano in trasferta quanto in casa, ma fuori subiscono la metà dei gol che prendono all’Olimpico. Sarà una partita difficile contro una squadra di ottimo livello e che per caratteristiche può darci problemi, è una partita delicata. Se si pensa di non soffrire in certi momenti contro una squadra come la Roma vuol dire che abbiamo perso di vista la realtà, la Roma può mettere in difficoltà chiunque, è successo anche al Barcellona“.

Sulle assenze degli avversari, Sarri ha ammesso: “Dzeko è un giocatore difficile da sostituire. Ci sarà Kalinic che può avere avuto momenti di difficoltà, ma che a livello di movimenti è un attaccante importantissimo, pericoloso in acrobazia e di testa, è completo e i giocatori forti nella partita singola meritano sempre grande attenzione e considerazione. Non sottovaluteremo nessuno dei giocatori in campo“.

Su Ronaldo infine: “valutiamo domani, se sta bene. E‘ in un momento in cui può fare le tre partite in una settimana. Non lo vedo come un grande problema, ma c’è bisogno che si senta nelle condizioni ideali. Higuain? Anche lui sta bene, oggi era particolarmente vivo in allenamento. È un giocatore forte, importante. Sta facendo una stagione di ottimo livello, è leggermente cambiato frequenta meno l’area di rigore ma sa giocare di più con la squadra. Ha qualità non comuni“.

