Brutte notizie per Maurizio Sarri in vista della partita contro la Roma, l’allenatore della Juventus infatti deve fare i conti con lo stop di Gonzalo Higuain.

L’attaccante argentino ha lavorato oggi a parte per un affaticamento, che potrebbe costargli la convocazione per il match dell’Olimpico. Questo il report pubblicato dalla Juventus sul proprio sito dopo l’allenamento di questa mattina: “nella seduta di oggi, dopo la parte atletica, focus sulla tattica, con partitella finale. Ha svolto attività personalizzata Gonzalo Higuain, in seguito a un leggero affaticamento alla coscia sinistra“. Nei prossimi giorni se ne saprà di più, ma al momento il Pipita resta a rischio per Roma-Juve.

