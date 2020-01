La trattativa sicuramente non decollerà in questa sessione di mercato, ma in estate la Juventus potrebbe lanciarsi seriamente sulle tracce di Paul Pogba.

Il francese è rimasto legato all’ambiente bianconero dopo i suoi trascorsi a Torino, senza fare mai mistero di gradire un ritorno in Serie A. Le parole rilasciate dal suo agente Raiola ai microfoni di Sky Sports News non fanno che alimentare i sogni dei tifosi bianconeri, inducendoli a credere nel grande rientro: “oggi non è felice perché non gioca, sta recuperando. Paul non è contento se non gioca. Tutti sanno che le ambizioni sue e dello United non sono state soddisfatte negli ultimi anni. Siamo onesti, parliamo dell’elefante nella stanza. Abbiamo bisogno di vedere in estate se Paul sarà ancora nei piani del Manchester United e se il club sarà ancora nei piani di Paul“.

