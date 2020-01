L’infortunio di Demiral gli ha restituito nuovamente un posto tra i titolari, adesso Matthijs de Ligt non vuole più lasciarselo sfuggire. L’olandese è stato tra i migliori ieri nel match con il Parma, una prestazione da 7 in pagella utile per regalargli serenità e nuova consapevolezza.

Interrogato sui suoi miglioramenti, l’ex Ajax ha ammesso: “sono giovane e impulsivo, voglio vincere tutti i duelli: da Chiellini sto imparando che a volte è meglio giocare con la testa. E’ molto bello giocare anche in questo modo, usando la testa. Sto imparando tanto anche da Bonucci, hanno tanta esperienza. Differenze tra Eredivisie e Serie A? Soprattutto per le squadre di bassa classifica: in Olanda le top four sono forti ma credo che le squadre di bassa classifica siano molto migliori qui“.

