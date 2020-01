Gigi Buffon non scenderà in campo nel prossimo match di campionato, il record assoluto di presenze in Serie A dunque può attendere.

Il portiere bianconero lo ha annunciato in occasione della presentazione del nuovo libro di Alessandro Alciato, intitolato ‘Non pettinavamo mica le bambole. Le meravigliose storie delle ragazze della Nazionale’. Interrogato sui prossimi impegni, Buffon ha ammesso: “la prossima settimana c’è la Coppa Italia, quindi penso serenamente di non giocare Juve-Parma. Ci sarà un altro turno, giocheremo contro la Roma. Vivrò queste emozioni in seguito, sono soddisfazioni personali che mi gratificano, mi rendono orgoglioso perché dietro c’è una vita fatta di sacrifici e sudore ma anche di cose belle“.

