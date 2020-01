Due gol che valgono tre punti, Cristiano Ronaldo continua a trascinare la Juventus a suon di reti, iscrivendosi nel tabellino dei marcatori per la settima partita consecutiva.

Una serata positiva per il portoghese, che nel post gara ha analizzato la propria prestazione e quella dei compagni: “l’importante era vincere, sappiamo che ci sono la Lazio e l’Inter. Sono due gol importanti: la squadra sta bene, era una partita difficile e il Parma è una squadra eccellente. Nella parte finale eravamo un po’ nervosi perché ci hanno messo in difficoltà, ma l’importante è stato avere conquistato tre punti fondamentali per la classifica anche se con qualche sofferenza finale“.

