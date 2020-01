L’acquisto di Dejan Kulusevski e stop, almeno sembra così ascoltando le parole di Fabio Paratici, che ha praticamente già chiuso il mercato della Juventus dopo solo pochi giorni.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il ds bianconero ha ammesso: “Dejan Kulusevski è un grande acquisto e abbiamo fatto un grande sforzo per accaparrarci questo giovane di grande avvenire. E per il marcato di gennaio credo che finisca qu. Emre Can? Rimane con noi. E’ uno dei centrocampisti più ambiti. Ha delle opportunità lui e anche noi le abbiamo, ma credo che possa essere un giocatore importante per il nostro progetto“.

Valuta questo articolo