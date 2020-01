In seguito all’infortunio patito nel primo tempo di Roma-Juventus, Merih Demiral si è sottoposto ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento del ginocchio sinistro. Intervento perfettamente eseguito dal professor Fink in una clinica in Austria.

Questo il comunicato della Juventus: “Merih Demiral questa sera è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore e sutura del menisco laterale del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito presso la clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink alla presenza del medico sociale della Juventus dott. Tzouroudis, è perfettamente riuscito. I tempi necessari per un recupero ottimale sono di 6-7 mesi”.

