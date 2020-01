Andy Murray e la madre Judy ci hanno abituati a botta e risposta social davvero esilaranti. Nella giornata di ieri è andato in scena l’ennesimo siparietto tra i due, con il tennista che ha un po’ preso in giro la madre a causa della sua scarsa abilità con l’uso dei social network.

La signora Murray ha tentato di condividere una foto nella quale ha scritto “hello” con dei mandarini posizionati sul tavolo in modo da creare la parola in questione. Il commento a corredo della foto era una battuta satirica: “ecco come scrivere hello in mandarino“. Judy però ha mozzato la foto, non permettendo ai suoi follower di vedere cosa ci fosse realmente scritto sul suo tavolo, a quel punto è intervenuto Andy con un rimprovero bello e buono: “Ciao mamma, l’hai fatto di nuovo. Instagram è una piattaforma visiva nella quale se tu posti una foto con metà del contenuto tagliato, non funziona a dovere. Prenderai meno like e la gente ti toglierà il follow, che sarebbe una saggia decisione. In questo modo si vedono solo un po’ di mandarini su un tavolo, non vorrei mai che la gente pensasse che sei una vecchia pazza. Per favore, cerca di far meglio. Il tuo amato piccolo ragazzo. P.s. questo è l’ultimo richiamo prima che io smetta di seguirti“. Insomma, il duo Murray continua a dare spettacolo sui social.

