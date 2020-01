Joao Pedro sta vivendo un’annata da urlo, nella quale ha già raccolto 11 reti e figura fra i primi marcatori del campionato, addirittura davanti a Cristiano Ronaldo. Il trascinatore del Cagliari affronterà proprio il fuoriclasse portoghese nel prossimo turno di Serie A in un Juventus-Cagliari che promette gol e scintille. Intervistato da Globo Esporte, il trequartista della formazione sarda non ha paura del confronto: “non vedo l’ora di sfidare la Juventus e Cristiano Ronaldo: sono in ansia, intanto però parto con un gol di vantaggio in campionato su CR7!”

