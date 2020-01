Jannik Sinner è pronto a tornare in campo. Dopo aver superato il suo primo turno in uno Slam agli Australian Open, il tennista altoatesino si appresta a giocare il torneo di Montpellier, ATP 250 sul cemento indoor al quale avrebbe dovuto partecipare anche Fabio Fognini.

Sì perchè il tennista genovese ha deciso di non prendere parte al torneo dopo le fatiche australiane, tiratosi fuori dalla entry list del torneo come altri suoi colleghi: Rublev, Pouille, Albot e Millman. Come detto, prenderà invece parte al torneo di Montpellier il giovane Sinner, il quale ha usufruito dei forfait sopracitati per entrare in tabellone senza bisogno di wild card, ma semplicemente grazie alla sua classifica. Le prime due teste di serie del torneo saranno Goffin e Shapovalov, logici favoriti per arrivare sino in fondo. Stan Wawrinka e Pablo Carreno Busta potrebbero essere gli outsider a sorpresa.

