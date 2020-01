Jannik Sinner si appresta a vivere emozioni nuove agli Australian Open, emozioni alle quali dovrà abituarsi. Sì perchè tutti noi ci aspettiamo grandi cose dal talento altoatesino, che di Slam ne dovrà giocare decine e decine in carriera. Ogni cosa però a tempo debito, come sottolineato dal suo coach Piatti, il quale lo ha difeso dalle critiche mosse nei suoi confronti ad inizio stagione. Due sconfitte in altrettanti incontri in questo avvio di 2020 hanno fatto un po’ rumoreggiare la critica, ma è ben noto come Sinner abbia effettuato una dura preparazione per arrivare in forma al primo Slam della stagione.

Jannik ha affrontato l’argomento con un pizzico d’ironia, parlando al Secolo XIX: “Beh, vincere una partita quest’anno già sarebbe qualcosa. Scherzi a parte, vediamo come me la cavo al meglio dei cinque set, se riuscissi a fare due o tre match di fila. Mi sento pronto. O forse no… Gli allenamenti con i big3? E’ una fortuna giocare con loro perché imparo tante cose. Magari mi capitasse anche nel torneo”. Sinner, al di là dell’ironia, ha una mentalità molto più matura rispetto alla media della sua età e sembra essere pronto a farsi valere agli Australian Open: “Ho lavorato sul servizio, mi sono irrobustito, con il dritto ora riesco a fare più gioco, mentre prima manovravo soprattutto con il rovescio. Devo giocare almeno sessanta partite. E prepararmi ai giorni difficili, che verranno”.

Valuta questo articolo