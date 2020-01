Dopo la sconfitta in quel di Canberra, Jannik Sinner giocherà il torneo ATP 250 di Auckland. Gli organizzatori del torneo hanno infatti assegnato al giovane talento italiano una wild card per prendere parte al torneo che inizierà nella prossima settimana.

Dopo lo stop in quel di Canberra, dove Sinner ha ceduto sotto i colpi di un altro giovanissimo come il finlandese Ruusuvuori numero 121 del ranking ATP, il nostro Jannik vuole subito tornare in campo per prendere confidenza dopo la sosta invernale. Lo farà dunque in quel di Auckland, con la speranza di ottenere risultati migliori rispetto all’ultima uscita sottotono.

