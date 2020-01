Victor Moses è un nuovo giocatore dell’Inter, l’esterno nigeriano è stato ufficializzato nel pomeriggio di oggi, diventando l’ottavo calciatore nigeriano nella storia della società nerazzurra.

Queste le prime parole a Inter TV di Moses, che ha scelto l’11 come numero di maglia: “è un onore per me essere qui ed essere un calciatore dell’Inter. Ringrazio tutti per l’accoglienza, non vedo l’ora di iniziare. Lavorare ancora con Conte è un’opportunità che mi rende molto felice. Gli ho parlato e mi ha già spiegato il progetto del Club. Voglio farne parte, sono contento di essere qui. Darò il massimo, voglio aiutare la squadra. Qui c’è tanta qualità, io voglio dare il mio contributo in campo e divertirmi. Queste sono le cose più importanti. Questa mi sembra una bella città, quello che ho visto finora mi piace. Penso mi troverò bene e che avremo un bel futuro insieme. Ho sensazioni positive. Faremo di tutto per raggiungere i nostri obiettivi e rendere orgogliosi i nostri tifosi“.

