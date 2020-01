Lautaro Martinez non giocherà il derby tra Inter e Milan, in programma il prossimo 9 febbraio a San Siro. L’attaccante argentino è stato squalificato per due turni, con 15.000 euro di multa, dopo il rosso incassato nei minuti finali del match con il Cagliari.

Il giudice sportivo lo ha fermato per due giornate per “proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Sesta sanzione) e per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, con estrema platealità, assunto un atteggiamento intimidatorio avvicinandosi vigorosamente al Direttore di gara al quale urlava in faccia frasi in spagnolo; dopo il provvedimento di espulsione veniva allontanato con forza dai suoi compagni di squadra reiterando la veemente protesta e scagliando con rabbia un pallone mentre abbandonava il terreno di gioco e continuava ad inveire contro il Direttore di gara“. Oltre al derby, Lautaro Martinez salterà anche la trasferta di domenica 2 febbraio a Udine.

