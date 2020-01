L’esperienza di Alexis Sanchez con la maglia dell’Inter non è andata certamente come tutti si aspettavano, il cileno non è riuscito a lasciare fin qui il segno a causa di alcuni infortuni, che non gli hanno permesso di convincere Conte a puntare su di lui.

Per questo motivo, l’ex Udinese farà ritorno al Manchester United alla fine della stagione, ripartendo da quella maglia lasciata solo pochi mesi fa. A confermare tutto è stato Ole Gunnar Solskjaer, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby di EFL Cup contro il Manchester City: “in estate tornerà qui e dimostrerà a tutti che si sono sbagliati“.

