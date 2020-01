Non è finita di certo qui, lo scambio Politano-Spinazzola è saltato definitivamente ma la bagarre tra Inter e Roma rischia di trascinarsi in tribunale.

I giallorossi infatti non hanno nessuna intenzione di chiudere la vicenda in questo modo, consapevoli del fatto che siano stati proprio i nerazzurri a far naufragare l’operazione. I due calciatori ieri sono tornati a casa, Spinazzola pronto per mettersi di nuovo a disposizione di Fonseca, Politano invece affranto e in lacrime per non aver coronato il sogno di tornare a Roma. Pallotta e Petrachi valutano adesso la possibilità di adire le vie legali, visto che l’Inter ha disatteso l’accordo raggiunto prima delle visite mediche, facendo leva sulle visite mediche.

Toccherà dunque ad un giudice dirimere la questione, fatto sta che tra i due club la tensione non è mai stata così alta.

