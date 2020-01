Sfumato definitivamente lo scambio tra Spinazzola e Politano, Inter e Roma sono tornate ieri a parlarsi dopo le schermaglie degli ultimi giorni.

Se il terzino giallorosso concluderà la stagione nella Capitale, l’attaccante nerazzurro al contrario resta al centra del mercato. Le due società hanno riallacciato in Lega i contatti, per provare a chiudere almeno l’affare Politano. Marotta e Fienga hanno superato il gelo delle ore precedenti, analizzando la formula con cui potrebbe definirsi l’operazione. L’Inter è disposta a cedere il proprio giocatore non in prestito con diritto di riscatto, ma a titolo definitivo o al limite in prestito con obbligo legato al numero delle presenze. Toccherà alla Roma accogliere queste richieste, per chiudere così questa infinita trattativa.

