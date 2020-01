Lo scambio Politano-Spinazzola tra Inter e Roma al momento non si fa, tutto bloccato dopo le visite mediche svolte dai due giocatori nella giornata di ieri.

I due club rimangono al momento fermi sulle proprie posizioni, con i giallorossi determinati a chiudere a titolo definitivo oppure prestito con obbligo e i nerazzurri intenzionati a non dare oltre il prestito secco o con diritto di riscatto. I due giocatori sono rimasti nelle due città: Politano a Roma e Spinazzola a Milano, con quest’ultimo che non ha svolto il test previsto in mattinata ad Appiano perché non autorizzato dalla società giallorossa. Sono ore di attesa per capire se tutto si sbloccherà oppure i giocatori dovranno tornare a disposizione dei loro vecchi club. Ciò che è certo è che tra Roma e Inter, al momento, è gelo totale.

