L’Inter è senza dubbio una delle squadre più attive in questa finestra di mercato, considerando l’ufficialità di Ashley Young e l’imminente annuncio di Victor Moses.

Sul taccuino di Marotta restano adesso i nomi di Olivier Giroud e Christian Eriksen, per i quali le trattative sono in fase avanzata. Per quanto riguarda il danese però, José Mourinho continua a opporre resistenza, continuando a puntarci con decisione. Intervenuto in conferenza in vista del match di domani contro il Norwich, lo Special One ha rivelato: “quali sono le novità? Domani è convocato e giocherà, non capisco chi parla con ottimismo. So che, in una situazione del genere non si gioca al meglio, ma non voglio colpevolizzare il giocatore“.

