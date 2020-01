Quattordicesimo gol tra Serie A e Champions League per Lautaro Martinez, andato a segno nel 3-1 rifilato dall’Inter al Napoli in un San Paolo quasi pieno per il posticipo della 18ª giornata.

Il sigillo del Toro per chiudere la contesa, rimasta in bilico dopo che Milik aveva accorciato le distanze in seguito alla doppietta di Lukaku. Una stagione da urlo per l’argentino che, nel post gara, ha provato a tranquillizzare i tifosi dell’Inter sul proprio futuro ai microfoni di Sky Sport: “se possono stare tranquilli nonostante la clausola presente nel mio contratto? Io sto facendo il massimo all’Inter, penso a dare il meglio in campo. Sono felice nell’Inter, cerco di lavorare e restare concentrato, è il mio obiettivo in questo club“.

Valuta questo articolo