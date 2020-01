La nuova avventura di Christian Eriksen con la maglia dell’Inter è ufficialmente iniziata, il centrocampista danese è stato annunciato oggi dal club nerazzurro in grande stile, scattandogli alcune foto all’interno della Scala di Milano.

L’ex giocatore del Tottenham ha scelto il numero 24, ma non si tratta di un omaggio a Kobe Bryant, scomparso domenica in seguito ad un incidente in elicottero. Il danese ha deciso di prendere questa maglia prima della tragedia e per un motivo diverso: avendo il 23 al Tottenham e ritenendo l’Inter un passo in avanti nella sua carriera, Eriksen ha scelto così il 24 tra i numeri disponibili.

Valuta questo articolo